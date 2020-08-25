صور.. إيمي إسلام تقضي أجازتها الصيفية في الساحل الشمالي

نشرت الفنانة إيمي إسلام بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت إيمي إسلام من خلال الصور أثناء قضائها الإجازة الصيفية داخل قرية سيدي عبد الرحمن بمدينة الساحل الشمالي. Advertisements ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة إيمي إسلام في بطولة مسلسل شارع 9، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، وبطولة كل من رانيا يوسف، محمود عبدالمغني، هدى الإتربي، عبير منير، أحمد الدمرداش، ياسر علي ماهر، أحمد وفيق، نيرمين الفقي، أحمد جمال سعيد.

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