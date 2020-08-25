بكلمات مؤثرة.. خالد سليم ينعي وائل المصري

نعى الفنان خالد سليم صديقه وائل المصري، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر خالد سليم صورة لوائل المصري، وعلق عليها ناعيًا: خبر صادم Advertisements وفاة المحترم وائل المصري .. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة المحترم وائل المصري .. إنا لله وإنا إليه راجعون. يذكر أن وائل المصري تولى إدارة أعمال النجمة نيكول سابا منذ فترة طويلة وظهر معها في العديد من المناسبات.

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