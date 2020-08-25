فيديو .. حمو بييكا أحدث أغنياته جود لاك

طرح الفنان حمو بيكا أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم جود لاك، وجاء ذلك عبر قناة اكس مهرجانات الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأغنية جود لاك من كلمات محمود مللي، وتوزيع فيجو الدخلاوي، ومصطفى السيسي، كما شارك الفنان أبو ليلة في الغناء.

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يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية بعنوان هلا والله، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وتوزيع زيزو المايسترو، وشارك في الغناء كل من الفنان فيلو، والفنان أبو ليلة، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 43 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.