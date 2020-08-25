فيديو .. تامر حسين يطرح برومو برنامج في الكواليس

طرح الشاعر تامر حسين برومو برنامج في الكواليس، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ومن المقرر أن يتم عرض البرنامج قريبًا، وتأتي فكرة البرنامج حيث يتم عرض كواليس بعض الأغاني والكليبات، ومن

أين أتت الفكرة، والتعايش من اللحن والتوزيع بالإضافة إلى كواليس تصوير الكليبات.

Advertisements

يذكر أن الشاعر تامر حسين شارك مؤخرًا في كتابة كلمات كليب ناسيني ليه للنجم الكبير تامر حسني، كما كتب كلمات كليب معاك قلبي، للنجم الكبير عمرو دياب.