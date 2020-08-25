أحمد حاتم: غيرت جلدي فى الغسالة .."ونفسي أقدم مسلسل تاريخي"

فنان صعد سلم النجومية منذ ظهوره في اول عمل اشترك فيه .. استطاع أن يشكل حالة لدى الشباب بعد فيلمه الاول "اوقات فراغ" .. شارك الكثير من كبار نجوم الفن.. لديه من الكايزما والامكانيات مايؤهله ليكون النجم الاول فى القريب العاجل .. شارك فى فيلم الغسالة الذي تم عرضه بقاعات السينما بموسم عيد الاضحى هو الفنان الموهوب احمد حاتم .

نص الحوار

حدثنا عن فيلمك الجديد الغسالة؟

الغسالة فيلم فانتزيا ومختلف فيه تعامل بشكل واقعي مع الفانتازيا فضلا عن ما به من كوميديا الفارس

فكرة السفر بالزمن لم تعرض كثيرا بالسينما المصرية حدثنا اكثر عن الفكرة وقت عرضها عليك ؟

الفيلم انتاج ثلاث شركات واعجبنتى الفكرة جدا خصوصا ان الفنان القدير محمود حميدة مشارك بالفيلم

لاول مرة نرى احمد حاتم فى دور الطيب الغلبان كانه طفل بعيد عن ادوار الشر والاداء الانتقامي واختلاف طريقة الحب حدثنا عن هذه النقلة ؟

الغسالة كان فرصة لى لتغيير جلدى بعيدا عن نوعية الادوار التى اقدمها شكلا وموضوعا واتمنى تقديم هذه النوعية لاحقا.

هل وافقت على الفيلم حبا في تغيير جلدك لتقدم بعد ذلك نوعية ادوار جديدة ومختلفة ؟

نعم فضلا عن وجودى مع كوكبة كبيرة من نجوم الكوميديا

العمل مع محمود حميدة له متعة خاصة حدثنتا عن هذه التجربة وهل هناك جديد يجمعكما الفترة القادمة؟

العمل مع شخص بقيمة وقامة محمود حميبدة مهم جدا لانه شخص زكي ومتميز واتعلم منه الكثير .. وباذن الله سنتعاون قريبا فى اعمال اخرى

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا ماهى المواقف الكوميدية التى جمعتكم فى الكواليس واثناء التصوير؟

هى المرة الاولى التى اتعاون فيها مع كل هؤلاء النجوم الكبار فى الكوميديا والتصوير معهم ممتع جدا وتجربة اتمنى تكرارها

من اكثر الاشخاص قربا لقلبك بالعمل؟

بالتاكيد الاستاذ محمود حميدة وصديقتى هنا الزاهد على المستوى الشخصي

هذه هى التجربة الاخراجية الاولى للمخرج عصام عبدالحميد الم تشعر بالتراجع او الخوف من النتيجة؟

لم اشعر بأي تراجع لان عصام مخرج كبير وفاهم بشكل احترافي رغم صعوبة اخراج العمل لكنه استطاع ان يسيطر على ادواته بشكل جيد جدا

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هل من الممكن ان تشارك هنا الزاهد مرة اخرى فى عمل جديد ؟

مؤمن جدا بامكانياتها ولديها الكثير مما تقدمه شكلا وموضوعا

وهل من الممكن ان نعتبر هذه الفكرة خطوة لرجوع الثنائيات كفؤاد المهندس وشويكار وشادية وذو الفقار؟

الثنائيات فكرة ممتازة لو كانت فى صالح العمل اوافق لكنها لو ستؤثر سلبا على الممثل او العمل فحينها لا احبذها

هل تسببت كورونا فى تعطيل اعمالك الفنية؟

ليس لدي اية اعمال فنية حاليا سوى قمر 14 مع هادى الباجورى واتمنى ان ينال اعجاب جمهوري

متى سيكون اوقات فراغ فى جزئه الثاني جاهز للتنفيذ؟

لا اعلم موعد محدد لبدء تنفيذه فهو مشروع تمت الموافقة عليه مع الاستاذ هشام عبدالخالق فقط لاغير

من اكثر فنان مقرب لقلبك تفضل العمل معه ؟

ارتاح مع اى فنان يركز فى عمله بشكل عام سواء مخرج او زميل او زميلة

من فنانى الزمن الجميل من كنت تتمنى العمل معه؟

كنت اتمنى العمل مع كل نجوم الزمن الجميل خاصة محمود عبدالعزيز ومابعدهم مثل السقا وكريم عبدالعزيز واحمد حلمي ومنى زكي وغيرهم والحمد لله تعاونت مع حسين فهمى ويسرا ومحمود حميدة وكلهم بالنسبة لى علامات كبيرة وكنت محظوظ بذلك

ماهو الدور الذي تتمنى تقديمه ؟

اتمنى تقديم دور تاريخي في عمل ضخم

ماهو افضل مسلسل رمضانى حاز اعجابك ؟

الاختيار اكثر شيئ تابعته فى رمضان

مارايك فى فكرة عرض الاعمال على منصة الكترونية؟

تجربة جديدة بالنسبة لى فعلى مستوى الدراما ارى انها ذات فائدة ايضا فى السينما نفس الافادة لكن انا ضد فكرة ان المنصات تصبح بديلة تماما لقاعات العرض السينمائي