شاهد .. الجمهور يشيد بـ تامر حسني عقب طرحه لينا حياه بعدين

أشاد الجمهور بالنجم الكبير تامر حسني وذلك عقب طرحه أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم لينا حياه بعدين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأعرب الكثير من الجمهور عن إعجابهم الشديد بأغنية لينا حياه بعدين، وذلك عبر حسابتهم الشخصية بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وجاءت التعليقات كالآتي: التعليقات كالآتي: Advertisements وأغنية لينا حياه بعدين من كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي، وتعد الأغنية التتر الرسمي للجزء الثالث من مسلسل مدرسة الحب، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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