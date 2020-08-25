أماكن السهر تحقق 2 مليون مشاهدة في يوم واحد والهضبة يحتل التريند

في 24 ساعة فقط حقق الهضبة عمرو دياب مليوني مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة أماكن السهر والتي طرحها يوم أمس الإثنين عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ طرح الأغنية تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات يوتيوبحتى الأن دون منافس ، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر ، وتصدره ترند محرك البحث جوجل لليوم الثاني على التوالي.
يذكر أن أغنية أماكن السهر من كلمات تامر حسين ، لحن عزيزالشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.
ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل، كما أعلن أيضًا عن احيائه حفل أون لاين خلال الفترة القادمة وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.
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