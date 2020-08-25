عمرو سعد ينعي ثريا جبران بهذه الكلمات

نعى الفنان عمرو سعد الفنانةالمغربية ثريا جبران،وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
نشر عمرو سعد صورة له برفقة ثريا جبران،وعلق عليها قائلًا:وداعًاأحد عمالقة الفن المغربي والعربي ثريا جبران، حفاوتك وكلماتك عن عشقك للسينما المصرية لن انساها، ولن ينسي الشعب المغربي الرائع والشعب العربي تاريخك الكبير.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو سعد كانت ظهوره كضيف شرف في مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد العوضي، سارة عادل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج باهر دويدار، والذي قد تم عرضه على الشاشات التلفزيونيةفي شهر رمضان الماضي.
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