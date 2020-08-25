فن ومشاهير

عمرو سعد ينعي ثريا جبران بهذه الكلمات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعى الفنان عمرو سعد الفنانةالمغربية ثريا جبران،وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

 

نشر عمرو سعد صورة له برفقة ثريا جبران،

وعلق عليها قائلًا:وداعًاأحد عمالقة الفن المغربي والعربي ثريا جبران، حفاوتك وكلماتك عن عشقك للسينما المصرية لن انساها، ولن ينسي الشعب المغربي الرائع والشعب العربي تاريخك الكبير.

 

Advertisements

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو سعد كانت ظهوره كضيف شرف في مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد العوضي، سارة عادل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج باهر دويدار، والذي قد تم عرضه على الشاشات التلفزيونيةفي شهر رمضان الماضي.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سعد ينعي ثريا جبران بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا