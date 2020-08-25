وليد منصور يقدم واجب العزاء في وائل المصري

قدم المنتج وليد منصور واجب العزاء في صديق عمره وائل المصري، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال وليد منصور ناعيًا وائل المصري: لا اله الا لله .. مفيش اي كلمه عارف اقولها غير ان بجد فقدت اخ وصديق

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و كل حاجه انهارده سبحان من له الدوام .. وائل المصري في ذمه الله .. مات ابو ضحكه حلوه اجدع خلق لله.

يذكر أن وائل المصري تولى إدارة أعمال النجمة نيكول سابا منذ فترة طويلة وظهر معها في العديد من المناسبات.