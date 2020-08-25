رسمياً… ميسي أبلغ برشلونة برغبته في الرحيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد مسيرة طويلة توّج خلالها بجميع الألقاب الممكنة مع برشلونة، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رغبته في الرحيل عن النادي.

وذكرت العديد من المواقع الإسبانية أن النجم الأرجنتيني خاطب رسميا إدارة النادي الكتالوني عبر الفاكس اليوم الثلاثاء، وأكد رغبته في ترك النادي.

واشارت صحيفة “ماركا” ان “ميسي أخبر البارسا عبر الفاكس رغبته بتفعيل بند في عقده يحق له الرحيل لأي وجهة يريدها.. البند انتهى مفعوله منذ شهر حزيران الماضي، لكن بيئة ميسي تقول إنها قانونيا ما زالت تستطيع استخدامه بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، إذ جعلت الموسم ينتهي في غير موعده المحدد سلفا”.

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فيما أكدت تقارير أن ميسي لا يستطيع استخدام بند الرحيل من جانبه فقط، لأن هذا البند انتهى مؤخرا، وكان يجب تفعيله قبل نهايته، كي يستطيع الخروج دون موافقة البلوغرانا، وهو ما لم يحدث، لذلك الخروج لن يكون سوى بالاتفاق مع النادي.

كما أكدت التقارير: “ميسي لن يحضر التدريبات أو الاختبارات بعد الآن، القرار نهائي”.

وكان من المقرر أن يتخذ النجم الأرجنتيني قراره بشأن البقاء أو الرحيل يوم الثلاثاء، بعد موسم متواضع للفريق، انتهى بهزيمة “مذلة” على يد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8 بدوري أبطال أوروبا.

ويمثل الخبر صدمة كبيرة لعشاق برشلونة بشكل خاص، وجماهير كرة القدم بشكل عام، خاصة وأن أفضل لاعب في العالم 6 مرات، ارتدى قميص برشلونة منذ عمر 14 عاما، ولم يمثل أي فريق آخر خلال مسيرته الحافلة في الملاعب.