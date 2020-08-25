كورونا يهدد الفرق بالإقصاء المباشر من دوري أبطال أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

لا زالت تداعيات فيروس كورونا المستجد تلقي بظلالها الكارثية على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية وحتى الرياضية ، والتي كان اخرها أن الفرق المشاركة بدوري أبطال أوروبا قد تواجه خطر الإقصاء المباشر بسبب كورونا.

حيث بات فيروس كورونا المستجد بمثابة شبح جديد يهدد الفرق بالإقصاء المباشر من دوري أبطال أوروبا، حتى دون خوض المباراة، وهو ما حدث مع بعض الفرق في الأدوار التمهيدية.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” كان قد أصدر مؤخرا بروتوكولا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، في ظل حالة الفوضى التي سيطرت على المسابقات الأوروبية في مارس/آذار الماضي، قبل توقفها.

البروتوكول نص على إمكانية خسارة الفرق لبعض المباريات حال تخلفها عن حضور المباريات بسبب الفيروس، وهو ما حدث لفريق بريشتينا القادم من كوسوفو.

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الفريق كان من المفترض أن يواجه لينكولن رد إيمبز من جبل طارق، يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تتأجل المباراة بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وبعد تقديم قائمة جديدة، أصيب 8 من لاعبي بريشتينا بفيروس كورونا مجددا، ليتغيب الفريق عن مباراة بطل جبل طارق ويعتبر مهزوما بنتيجة 0-3.

وفي نفس الدور، تعرض فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي لموقف مشابه، حيث تعرض أحد عناصره للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة كلاكسفيك، القادم من جزر الفارو، الأربعاء الماضي.

وتسبب الأمر في تأجيل المباراة ليومين، ليقدم الفريق السلوفاكي قائمة جديدة من اللاعبين، غير أن أحدهم ثبتت إصابته بفيروس كورونا أيضا.

واضطر “اليويفا” في النهاية إلى إلغاء المباراة، واعتبار سلوفان براتيسلافا خاسرا بنتيجة 0-3، وتأهل كلاكسفيك إلى الدور التالي.