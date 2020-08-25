شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يصور المشاهد الخارجية من "الوجه الآخر" بأحد فنادق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم ماجد المصرى عددا من المشاهد الخارجية فى أحداث مسلسله الجديد "الوجه الآخر"، اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، ويستمر التصوير فى نفس الديكور يوم واحد، يعود بعدها للديكور الرئيسى للعمل وهو ديكور الشركة بالقرية الذكية فى أكتوبر أيضاً.

مسلسل "الوجه الآخر"، يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية من إنتاج شركة سينرجى، بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح والذى تم عرضه العام الماضى على قناة الحياة وقدم فيه المصرى الدراما الصعيدية للمرة الأولى من 60 حلقة.

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مسلسل "الوجه الآخر" إخراج سميح القاش وبطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.