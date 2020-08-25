شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايرس تحتفل بمرور 7 سنوات على Wrecking Ball وتحقيقها مليار مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية مايلي سايرس بمرور 7 سنوات على أغنيتها الشهيرة Wrecking Ball التي طرحتها في 2013 ونجحت في حصد شعبية كبيرة لها، حيث حققت الأغنية أكثر من مليار و88 مليون مشاهدة حتى الآن عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت سايرس، منذ قليل، مقطع فيديو قصير من أغنيتها Wrecking Ball، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "7 سنوات منذ طرح الأغنية، مفهومي تغير تماما منذ طرح الاغنية، تبدو لي وكأنها منذ زمن طويل، شكرا لكل الدعم الذي قدمه إلى الجمهور منذ ذلك الوقت وحتى الآن، ممتنه لكم وللأبد".

وظهرت سايرس بشكل مختلف فى كليبها الأخير Don’t Call Me Angel الذي طرحته في سبتمبر الماضي، وهى تنتقم من رجل مقيد داخل حلبة مصارعة، وتقوم بلكم جثمان التدريب بشدة، فى إشارة إلى حالتها العاطفية وانفصالها عن زوجها ليام هيمسوورث منذ أسابيع بعد زواج دام لأكثر من 6 أشهر.

وكانت سايرس طرحت أغنية بعنوان Slide Away منذ عدة أشهر، تسرد فيها تفاصيل حياتها وعلاقتها مع زوجها السابق ليام هيمسوورث، بعد فشلهما فى الاستمرار فى تلك العلاقة العاطفية التى جمعتهما منذ سنوات.