ليلى علوي تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدتها بصور وكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - أحيت الفنانة المصرية ليلى علوي الذكرى الثالثة لوفاة والدتها "ستيلا"، بمجموعة صور نادرة جمعتها وكلمات مؤثرة.

ليلى نشرت مجموعة صور جمعتها بوالدتها، من مراحل عمرية مختلفة، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

الفنانة المصرية عبرت عن اشتياقها الشديد لوالدتها الراحلة، بقولها: "كل يوم بيعدي عليا وإنتي مش معايا ملوش طعم، كل فرح ونجاح وانتي مش جنبي ناقص، كل لحظة باشتاق فيها لحضنك ونصيحتك وقوتك ودعمك باضعف أكتر وباشتاقلك أكتر".

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وتابعت: "من يوم ما مشيتي كبرت فجأة.. وحسيت إني طفلة فجأة.. كبرت لما بقيت لوحدي مضطرة أواجه الدنيا وأخلي بالي من نفسي وإبني وكل اللي حواليا واخد بالي من كل التفاصيل لوحدي .. وحسيت إني طفلة لما لقيت نفسي تايهة ومحتاجالك ونفسي بس اسمع صوتك".

واختتمت كلامها، بقولها: "سنة كاملة تانية مرت على فراقك وانتي لسه واحشاني ولسه محتاجالك يا أعظم أم ف الدنيا .. وحشتيني يا ستيلا".

يذكر أن والدة ليلى علوي كانت قد وافتها المنية في شهر أغسطس عام 2017، وذلك بعد صراع مع المرض.