ظافر العابدين مستاء من طيران بلاده. فيديو

رنا صلاح الدين - انتقد الفنان التونسى ظافر العابدين حالة التردي التي وصلت إليها الطائرات التابعة للخطوط الجوية التونسية.

ظافر نشر مقطع فيديو، على حسابه بموقع "انستجرام"، رصد فيه حالة المقاعد السيئة والوجبات على إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية التونسية.

الفنان التونسي عبر عن استيائه، بقوله:" صورت هذا الفيديو لأنني مستاء من الحالة التي وصلت إليها الخطوط الجوية التونسية".

وأضاف: "بصفتي تونسيًا فخورًا ببلدي، اشعر إن حالة الخطوط الجوية لا تمثل ما تعنيه تونس ومن هو الشعب التونسي".

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وتابع:"بلدنا يستحق أفضل بكثير من هذا. كنت مترددًا في نشر هذا المقطع لأنني اعتقدت ان الأمور قد تتغير وشعرت بمسؤولية حماية بلدي وسمعتها، لكن بعد الأنكار المستمر للطيران التونسي والاستخفاف المستمر بالراي العام، قررت مشاركة هذا الفيديو .. لان افضل طريقة لمحاربة هذا العجز والفساد هي كشف الحقيقة.حان وقت التغيير!".

يذكر أن ظافر العابدين ينشغل حاليا بتصوير دوره في فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكي، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.