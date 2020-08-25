سعد لمجرد ينعي خالته الفنانة ثريا جبران

رنا صلاح الدين - نعى الفنان المغربي سعد لمجرد خالته الفنانة المغربية ثريا جبران، والتي وافتها المنية عن عمر ناهز 68 عاما، بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.

لمجرد نشر صورة جمعته بخالته الراحلة، على حسابه بموقع "انستجرام، ونعاها بقوله: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا خالتي حبيبتي الحنينة".

وأضاف: "الله يرحمك و يغفر لك، ادعو لخالتي "ثورية جبران" بالرحمة و مغفرة الذنوب وجنات الفردوس الأعلى #touria_jebrane".

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ووفقا لوكالة أنباء "رويترز"، قالت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية في بيان: إن الفقيدة توفيت مساء الاثنين 24 أغسطس 2020 .. ونقابتنا إذ تستحضر بهذه المناسبة، التاريخ المجيد لفقيدة المسرح المغربي والعربي، وتعتز بعطاءاتها الخلاقة على خشبات مسارح العالم، وفي الدراما التلفزيونية والسينمائية، فإنها تعتبر الفنانة ثريا جبران واحدة من كبار شخصيات الفن والثقافة في بلادنا، وأحد أعلام فن التمثيل في المغرب وفي العالم العربي.

وتعتبر الفنانة الراحلة إحدى قامات المسرح المغربي حيث بدأت مشوارها مبكرا وعاشت مرحلة التوهج الفني أواخر الثمانينات والتسعينات، وساهمت في تأسيس فرق مثل (مسرح الشعب) و(مسرح الفرجة) و(مسرح الفنانين المتحدين).

من مسرحياتها (حكايات بلا حدود) و(نركبو الهبال) و(بوغابة) و(النمرود في هوليوود) و(امرأة غاضبة) و(جنان الكرمة) و(خط الرجعة) و(العين والمطفية) و(عود الورد).

ثريا جبران تولت منصب وزيرة الثقافة في المغرب في الفترة من 2007 إلى 2009 بحكومة عباس الفاسي.. وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام الاستحقاق الوطني ووسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب.