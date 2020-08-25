سميرة سعيد تدخل إلى "تيك توك" بفيديو في حمام السباحة مع ابنها.. شاهد

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المغربية سميرة سعيد انضمامها لتطبيق "تيك توك" الشهير، وذلك بمقطع فيديو جمعها مع ابنها الوحيد "شادي".
الفنانة المغربية ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، داخل حمام السباحة مع ابنها "شادي"، وعلقت قائلة: "رسميا على تيك توك".
وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد قد شاركت جمهورها مؤخرا بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بـ "لوك" شبابي، اختصر الكثير من عمرها.
سميرة أطلت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، بإطلالة "كاجوال" أنيقة، وتركت شعرها القصير منسدلا مع تمويجة، كما صبغته باللون الأصفر.
الفنانة المغربية تزينت بمكياج هادئ، وارتدت نظارة شمسية ملونة على عينيها، وعلقت: "أتطلع دائماً معكم لغد أفضل.. وأهدأ.. في زمن كاد الخوف ان يبدد أحلامنا".
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