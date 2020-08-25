حسين الجسمي ينشر صورة من طفولته احتفالا بعيد ميلاده الـ41.. شاهد

رنا صلاح الدين - شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي جمهوره بصورة من طفولته، وذلك احتفالا بعيد ميلاده.

الجسمي كشف أنه أتم عامه الـ 41، حيث علق على الصورة، التي نشرها على حسابه بموقع "انستجرام"، بقوله: "اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 والحمدلله على كل نعمه واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم".

الفنان الإماراتي تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره وزملائه الفنانين، الذين تمنوا له عاما مليئا بالسعادة والنجاح.

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يذكر أن الفنان الإماراتي حسين الجسمى كان قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم ”بالبنط العريض”، وذلك على موقع “اليوتيوب” ، وتصدرت الأغنية تريند رقم ١ على اليوتيوب.

وأغنية “بالبنط العريض” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج توما.

وكان الفنان الإماراتي حسين الجسمي قد تعرض مؤخرا لحملة تنمر شديدة، بعد حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بالعاصمة اللبنانية بيروت.

فقد تداول المتابعون تدوينة نشرها الفنان بتاريخ 2 أغسطس الجاري، كتب فيها: "بحبّك يا لبنان لتخلص الدني"، وسخر بعضهم منه، لافتين إلى أن محبته لأي شخص أو مكان تعد فأل سوء.