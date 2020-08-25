إبنة رجاء الجداوي تكشف هوية السيدة المنقبة أمام قبر والدتها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورة لسيدة ترتدي النقاب تقف أمام قبر والدتها وتقرأ لها القرآن، لتكشف من خلال التعليق على الصورة عن شخصية هذه السيدة، حيث اتضح أنها المذيعة بوسي شلبي التي حرصت على زيارة قبر الفنانة الراحلة، كما قدمت صدقة جارية على روحها عبارة عن مصحف.

ونشرت أميرة صورة بوسي شلبي خلال قراءتها القرآن الكريم، عبر حساب والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بموقع إنستغرام، وعلقت: “بوسي حبيبتي في زيارة مامي الله يرحمها”.

من جانب آخر، كانت أميرة قد كشفت عن الأيام الأخيرة لوالدتها قبل وفاتها جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت إن والدتها كانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع في أيامها الأخيرة، مضيفة: “ربنا بيصبر وربنا بيقوي والحمد لله علي كل شيء”.

وتابعت أميرة أنها حريصة علي نشر الجديد أولاً بأول على حساب والدتها الراحلة على “إنستغرام” لأن ذلك حق الجمهور ليشعر أنها مازالت وسطهم، كما أن الفنانة كانت تحرص علي أن ترد علي متابعيها أولاً بأول على الحساب ولهذا تريد أن يستمر ذلك.

يشار إلى أن أميرة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وحفيدتها روضة، قررت الاستمرار في نشر صورها عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام”، من أجل تذكير متابعيها بالدعاء لها بالرحمة.