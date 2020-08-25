صراع الخير والشر في Project Power على نتفليكس

متابعة بتجـــــــــــرد: يركز فيلم PROJECT POWER، الذي يعرض عبر شبكة نتفليكس، على فكرة صراع الخير والشر، وبالرغم من عدم حصول الفيلم على تقييم جيد على موقع imdb، ولا على موقع Rotten Tomatoes، فإن الفيلم حقق نسب مشاهدة كبيرة عبر عملاق البث الرقمي.

ويدور فيلم Project Power حول انتشار خبر في شوارع «نيو أورلينز» عن وجود حبة جديدة غامضة، تكسِب كل من يتناولها قوى خارقة تميزه عن غيره ممن يجربها.

وتتمحور حبكة القصة في صعوبة توقع ما سيحدث للشخص من تغيّرات حين يتناولها، وفيلم Project Power من إخراج هنري جوست وارييل شولمان، ومن بطولة جيمي فوكس، جوزيف جوردون ليفيت، دومينيك فيشباك، رودريغو سانتورو، كولسون بيكر MGK، ألين مالدونادو، مع إيمي لانديكر، وكورتني ب.فانس، ومن تأليف ماتسون توملين، وإنتاج إريك نيومان، P.g.a، براين أونكليس. أما عن المنتجين التنفيذيين فهم راي انجليك، أورلي-روز ستراوس، وسكوت مورغان.