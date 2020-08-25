فيلم Wonder Woman 1984 جاهز للعرض في أكتوبر

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، بطولة النجمة العالمية جال جادوت، عن الملامح الأخيرة للفيلم قبل عرضه في أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائي، بعد أن تم تأجيله مرتين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وطرحت الشركة المنتجة التريلر الثاني والأخير للفيلم قبل عرضه بأسابيع قليلة في عدد من السينمات بمختلف دول العالم، وسرعان ما شهد التريلر عدد مشاهدات ضخمة خلال وقت قصير.
الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين، وروبن رايت وداني هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتي جينكينز.
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