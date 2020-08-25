الأمريكي مات ديلون ينضم لهيئة تحكيم “فينيسيا السينمائي”

متابعة بتجــــــــــــرد: من المقرر أن ينضم الممثل الأمريكي مات ديلون إلى هيئة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي، وذلك بحسب ما ذكره المنظمون اليوم.

وسيحل ديلون (البالغ 56 عاماً) محل المخرج والكاتب الروماني كريستي بويو، بعد حدوث ما وصفه المنظمون في بيان «بالصعوبات غير المتوقعة».

وأوضح متحدث أن بويو لم يتمكن من السفر والقدوم للمهرجان بسبب القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات النسخة الـ77 من المهرجان في الثاني من سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر، وتترأس هيئة التحكيم المؤلفة من 7 أعضاء الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت.