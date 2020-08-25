كيندال جينر: أحمل جينات الأناقة بالوراثة

متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت نجمة تلفزيون الواقع، كيندال جينر، أن أمها كريس جينر لها الفضل في اتجاهها لعالم الموضة والأناقة لأنها ورَّثتها جينات الرشاقة والطموح، وعلمتها الاستقلال بنفسها وشق طريقها الذي تريده في الحياة بمفردها.

وأوضحت أنها تشعر أنها توأم أمها رغم فارق العمر بينهما، مشيرة إلى أنها تحاول أن تقلدها في روحها وشخصيتها وإقبالها على الحياة.

وذكرت أنها سعيدة بوجود شقيقاتها معها، ولا تشعر بالتنافس معهن، بل يؤدي كل منهن دوراً في الأسرة وفقاً لما تخططه لهن أمهن كريس جينر، التي أصبحت أشبه بهمزة وصل بينهن.

وأشارت كيندال (البالغة 24 عاماً) إلى أن أمها تجيد مراقبة وتوجيه بناتها الخمس عن بعد وبذكاء شديد، وبفضلها تأسست إمبراطورية كارديشيان في مجالات عديدة.

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واعترفت أن أمها تتدخل معها في تنظيم شؤونها اليومية وارتباطاتها، ولا تتردد في الاستعانة بنصائحها، لأنها تعلم أنها لا تحب التدخل المباشر في شؤون بناتها، وهو سر نجاح العائلة حتى الآن.

وأضافت أن كريس أشبه بمايسترو يجيد التوفيق بين النغمات، ويستبعد أي نغمة نشاز تؤثر بالسلب على ترابط العائلة، منوهة بأنه من الصعب التحكم في عقول وقلوب خمس فتيات مختلفات الطباع والطموح.

في سياق متصل، أوضحت أنها تتمنى أن تخطو خطوات أكبر في عالم الموضة وعروض الأزياء، وترفض أن يقال عنها «سوبر موديل» لأنها تعتبر نفسها في أول الطريق، رغم الشهرة التي حققتها.