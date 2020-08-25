حنان مطاوع تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حكاية "أمل حياتي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض شاشة (dmc) المصرية بداية من الأسبوع المقبل، الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا"، التي تحمل عنوان "أمل حياتي" بطولة الفنانة المصرية حنان مطاوع.

وعن تفاصيل دورها في الحكاية، قالت مطاوع لـ"الخليج 365" إنها تقدم شخصية فتاة من الطبقة المتوسطة تشبه الكثير من المصريين.



وأضافت أن حكاية "أمل حياتي" تتكون من ١٠ حلقات، وتمنت أن تكون أكثر من ذلك، لأنها استمتعت بكل تفاصيلها ولكن المميز أن الجمهور لن يشعر بالملل أثناء مشاهدتها.

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مسلسل "إلا أنا" يتناول العديد من قضايا المرأة ومعظمها قضايا حقيقية من الواقع، وهو ما يتوافق مع ميول حنان مطاوع التي أكدت أنها تنحاز في أعمالها إلى القضايا الحقيقية سواء كانت للمرأة أو للرجل.

ونفت حنان مطاوع الأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، حول قصة حكاية "أمل حياتي"، مضيفة أنه سيتم معرفة كافة تفاصيل القصة الحقيقة لهذه الحكاية مع انطلاق الحلقة الأولى منها، لأنها لا تفضل حرق الأحداث قبل عرضها.

حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع وبيومي فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود ونانسي صلاح وشاهيستا سعد ورامي الطمباري وأحمد كشك ورضوى الشريف وسمر علام، ومن تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد حسن، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.