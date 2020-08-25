"أجرأ تصريحات النجوم".. ترقبوا خلال ساعات برنامج "من غير زعل"مع عماد صفوت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الخليج 365 عرض أولى حلقات برنامج "من غير زعل"، الذى يقدمه الزميل عماد صفوت، مساء اليوم في تمام العاشرة مساء، حيث يستعرض البرنامج أجرأ تصريحات النجوم في حياتهم الشخصية و كواليس الأزمات، فضلا عن الكشف عن أسرار جديدة لم يعرفها الجمهور. "من غير زعل" إخراج شادى أبو الحسن، مونتاج نانيس هيكل، تصوير حسام عاطف، جرافيكس خلود رفعت . Advertisements ويستضيف برنامج "من غير زعل" في أولى حلقاته، المطرب مصطفى شوقى، صاحب أغنية "ملطشة القلوب" وضارب عليوى"، والذى تعرض لأزمة وجدل كبير بسبب الراقصة التي ظهرت معه في كليب "ضارب عليوى"، والذى أكد خلال تصريحاته : أن السوشيال ميديا "بتلم اللى يسوا واللى ما يسواش"، كما كشف عن الكلمة التي "تجرحه" من زوجته، وعن الشخص الذى أهانه، كذلك كشف عن أنه "بيسلطن" أكثر من بهاء سلطان وأحمد سعد، وتصريحات أخرى جريئة تعرض لأول مرة .

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