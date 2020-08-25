شكرا لقرائتكم خبر عن أديل الأقل شجاعة وسط نجمات الغناء العالمى لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المغنية العالمية أديل البالغة من العمر 32 عامًا، والتى تعرضت للطلاق العام الماضى، غلاف كتاب "المروض" من تأليف جلينون دويل، الذى نُشر فى وقت سابق من هذا العام إلى جانب تعليق مطول ينسب إليه الفضل فى السماح لها بالعثور على "الفرح" و"الحرية" لذا حثت متابعيها على المشاركة فى قراءة الكتاب.

ويبدو أن المغنية تتراجع عن وعدها فى وقت سابق من هذا العام بأن إصدار ألبومها الجديدة كان وشيكًا، ففى التعليقات على صورة غلاف الكتاب، طرح أحد المعجبين السؤال الذى يدور فى أذهان الجميع "أديل.. أين الألبوم؟" فأجابت "بصراحة ليس لدى أى فكرة".

وبغض النظر عن الظروف التى فرضتها جائحة الكورونا على كل الصناعات فى العالم ومن بينها بالطبع الغناء، فأديل معروفة أنها تأخذ الكثير من الوقت فى تحضير الألبوم، ورأى بعض النقاد أن هذا سبب من أسباب نجاحها، بينما يرى البعض الآخر أنها كسولة ومترددة.

لكن تأخير طرح ألبوم أديل هذه المرة يجعلها تبدو الأقل شجاعة على مواجهة السوق والظروف الصعبة، وسط نجمات الغناء العالمى، واللاتى دخلن السوق وقررن المغامرة رغم كل شىء وكان أولهن النجمة تايلور سويفت والتى طرحت ألبومها الجديد "Folklore"، واستطاع أن يحقق النجاح ويقف فى وجه الخسائر التى سببها الفيروس، فبمجرد طرح الألبوم تصدر قائمة ألبومات رولينج ستون، بعد بيع 133300 وحدة فى الأسبوع الثالث وهو ما جعل الألبوم فى مقدمة المنافسة منتصرا على باقى الأعمال التى قدمت فى نفس الفترة.

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وكانت مبيعات الألبوم فى الأسبوع الثالث أضافت أكثر من مليون نسخة ليصل إجمالى النسخ المباعة من الألبوم إلى 1125700 مليون، وعلى الرغم من أن الرقم الإجمالى لبيع الألبوم والبث المباشر انخفض قليلاً عن الأسبوع الثانى، إلا أن الألبوم شهد زيادة كبيرة فى أسبوعه الثالث فى مبيعات الألبومات الخاصة، وذلك لأن نسخة الـcd وصلت أخيرًا إلى أرفف المتاجر بعد أسبوعين من توفر الألبوم رقميًا فقط.

وقررت أيضا النجمة العالمية بيونسيه الوقوف فى وجه المدفع حيث طرحت أغنيتها الجديدة Already وهى أغنية فيلم "Black Is King" لكنها لم تحقق نجاحا كبيرا، حيث حققت 21,766,653 مليون مشاهدة حتى الآن.

أما المغنية كاتى بيرى والتى أوشكت على ولادة ابنتها الأولى قررت التراجع عن طرح ألبومها وطرحت الأغنية الرئيسية فقط، وهى Smile التى حقق فى 10 أيام أكثر من 11 مليون مشاهدة، على عكس بيونسيه والتى حققت ضعف مشاهدات بيرى فى أكثر من 3 أسابيع، ما يجعل النجمة السمراء الخاسر الأكبر بين كاتى بيرى وتايلور سويفت، وأديل الأقل شجاعة على المنافسة فى سوق لا يعرف له معايير بسبب جائحة الكورونا.