شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزل الفن وحول سيارته لتاكسى.. شائعات طاردت الفنان توفيق عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من ينسى "عزيز المصرى" فى "حديث الصباح والمساء" أو "حسن عوف" فى مسلسل "الناس فى "كفر عسكر" ، و"رياض" صاحب المبادئ الذى أحب بائعة الفريسكا وتزوجها عن غير رضا من أهله فى مسلسل"فريسكا" والصحفى الذى يقف ضد ابنه من أجل العدالة فى "حضرة المتهم أبى"، هو توفيق عبد الحميد، فنان رغم ابتعاده عن الشاشات لسنوات إلى أنه يحجز مكانه فى وجدان عشاق الدراما المصرية، والذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده.

إشاعات كثيرة طالت الفنان توفيق عبد الحميد خلال السنوات الماضية ، منها اعتزاله الفن، وانتماؤه للإخوان، وتحويل سيارته لتاكسى، يعلق عليها فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ويكشف موعد عودته للشاشات من جديد.

عن سر غيابه طيلة هذه السنوات، يحكى توفيق عبد الحميد لـ"الخليج 365" قائلا: "أنا ابتعدت بإرادتى، لكننى لم أعتزل الفن، وعودتى متوقفة على عمل فنى جيد أعود به للجمهور بعد كل هذه السنوات، فالتمثيل بالنسبة لى الإمتاع، وفى المرحلة دى لازم استمتع عشان أقدم العمل بجودة ويقول الجمهور عودا أحمد مش مجرد كمالة عدد".

وأضاف تويق، "كان من المقرر أن أشارك بعمل درامى فى رمضان 2016 اخترته بين 3 أعمال لأن الدور استفزنى، لكنى أصيبت بانزلاق غضروفى ومحصلش نصيب إنى أشارك فيه" .

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وعن حقيقة علاقته بجماعة الإخوان، أوضح توفيق: "أنا شخص متمرد لا يمكن أن أنصاع لفرد أو جماعة ، لى وجهة نظر ولابد أن أناقش الآخرين ولا يمكن أنفذ توجهات دون اقتناع، فولائى ليس لشخص ولكن لله ثم وطنى مصر، لكن فيه كلام اتقال على لسانى من ناس غاوية معارك حقيرة، واخترت أن أتجاهل كل ذلك تجنبا لدخول معارك ليس لها أى قيمة".

وأكمل: "أنا لو إخوان لن أتبرأ، لأنى أتحمل عقبات أى وجهة نظر أو رؤية أؤمن بها، وأذكّر هؤلاء بأنى شاركت فى اعتصام وزارة الثقافة فى عهد الإخوان، لكن فيه ناس عايزة تغتالنى معنويًا".

وعن تحويل سيارته لتمكسى ، قال عبد الحميد: بالفعل كنت أنوى تحويل سيارتى الملاكى إلى سيارة أجرة ولكن هذا الأمر كان فى عام 1990، ولكن سيارتى كانت موديل قديم فلم أفعل ذلك.

وواصل عبد الحميد أن سبب انتشار تلك الشائعة هى صفحات التواصل الاجتماعى المزيفة التى تحمل اسمه، مشيرا إلى أن لديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى ولكنها مجمدة وليس لديه أصدقاء على تلك الصفحة.