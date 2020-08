شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية غير متوقعة لجلسة تصوير ابنتي كيم كاردشيان.. والنجمة توثقها بالصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور لحظة توثيقها لجلسة تصوير لابنتيها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي انتهت بشكل غير متوقع بعد أن سقطت الفتاتان مع أعلى السور الذي كانا يجلسان عليه لالتقاط الصور.

وحرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، على مشاركة متابعيها وجمهورها بتفاصيل جلسة التصوير التي بدأت بشكل طبيعي للفتاتين أثناء التقاطهما بعض الصور التذكارية وهما يجلسان فوق إحدى الأسوار الخشبية وسرعان ما سقطا الثنائي أرضًا.

يذكر أن حياة كيم كاردشيان وزوجها مغنى الراب الشهير كانى ويست الزوجية تحولت فى الفترة الماضية لحالة من الاضطراب والتشتت ومركز للشائعات، خاصة بعد إعلان كانى نيته فى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بل فاجأ العالم ببعض التصريحات الصادمة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "Twitter"، وادعى نجم الهيب هوب الشهير أنه كان يحاول تطليق زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان عدة مرات، وجاءت كل هذه الأحداث مناسبة للصحف الصفراء التى تركز على نشر الشائعات حول العالم.

أطفال كيم كاردشيان قبل سقوطهما

وكانت أغرب هذه الشائعات أنه عندما التقى الثنائى فى وايومنج قرر كانى أن يترك الاختيار لكيم بينه وبين تليفزيون الواقع الذى كان السبب فى شهرتها وثروتها، وأكد المصدر أنه أمر معروف أن كانى ويست يعلن دائما كرهه لـ "Keeping Up with the Kardashians" وذلك بحجة أنه يجد البرنامج "سطحى وعديم الفائدة"، ويشعر أن كيم لديها المزيد لتقدمه لكن بشكل أفضل.

وأشار التقرير إلى أن ويست يرفض العودة إلى لوس أنجلوس وأصبحت حياة الزوجين فى حالة جمود، وأشار إلى أن مغنى الراب الشهير تواصل مع المحامين حول إمكانية الطلاق، وما يزيد الأمر توتراً أن كيم رأت نفسها دائما أنها الشخص الذى يتحكم، والآن تم عكس الأدوار.