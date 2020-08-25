- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نعى المطرب محمد حماقي، وائل المصري مدير أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الذي رحل عن عالمنا اليوم.
وعبر حسابه بموقع تويتر، كتب حماقي: "لا حول ولا قوة إلا بالله، خبر وفاتك يا وائل خبر صادم بالنسبالنا كلنا، كنت صديق وفي ومخلص".
وتابع: "كمان كنت مجتهد وشاطر في شغلك، ومن حسن حظي إننا اشتغلنا مع بعض في فترة مهمة من مشواري، بعزي أسرتك وبعزي نفسي وبعزي كل المقربين منك، ربنا يصبرنا جميعًا على فراقك".
وأعلنت نيكول سابا خبر وفاة مدير أعمالها وائل المصري، قبل ساعات، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".
وتولى وائل المصري إدارة أعمال النجمة اللبنانية منذ فترة طويلة وظهر معها في العديد من المناسبات.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حماقي ينعى مدير أعمال نيكول سابا: "كنت صديق وفي ومخلص" كتبت- ياسمين الشرقاوي: لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.