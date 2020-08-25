محمد حماقي ينعى مدير أعمال نيكول سابا: "كنت صديق وفي ومخلص" كتبت- ياسمين الشرقاوي:

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى المطرب محمد حماقي، وائل المصري مدير أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وعبر حسابه بموقع تويتر، كتب حماقي: "لا حول ولا قوة إلا بالله، خبر وفاتك يا وائل خبر صادم بالنسبالنا كلنا، كنت صديق وفي ومخلص".

وتابع: "كمان كنت مجتهد وشاطر في شغلك، ومن حسن حظي إننا اشتغلنا مع بعض في فترة مهمة من مشواري، بعزي أسرتك وبعزي نفسي وبعزي كل المقربين منك، ربنا يصبرنا جميعًا على فراقك".

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وأعلنت نيكول سابا خبر وفاة مدير أعمالها وائل المصري، قبل ساعات، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

وتولى وائل المصري إدارة أعمال النجمة اللبنانية منذ فترة طويلة وظهر معها في العديد من المناسبات.