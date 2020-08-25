إيرادات الاثنين.. "توأم روحي" يتخطى الربع مليون و"الغسالة" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

موسم سينمائي ضعيف، تعيشه دور العرض، بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ لم تستقبل القاعات أفلامًا جديدة، سوى فيلم "الغسالة"، وفيلم "توأم روحي"، ويتنافسا على إيرادات شباك التذاكر مع فيلمين قديمين من مواسم سابقة، هما: "لص بغداد"، "الفلوس"، في ظل خوف المنتجين من الخسارة، مع الالتزام بطاقة استيعابية لا تضمن تحقيقهم الإيرادات المرجوة.

الأفلام الأربعة، حققت أمس الاثنين 24 أغسطس، إيرادات قُدرت بـ436 ألفًا و52 جنيها، وزعت على النحو التالي..

توأم روحي

احتل المركز الأول فيلم توأم روحي، محققا 312 ألفا و843 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

الغسالة

حصل فيلم "الغسالة"، على المركز الثاني، بعد تحقيقه 112 ألفا و357 جنيها.

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"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.

الفلوس

في المركز الثالث جاء فيلم "الفلوس"، بعد تحقيقه 7 آلاف و374 جنيها.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

لص بغداد

حصل فيلم "لص بغداد" على المركز الرابع، محققًا 3 آلاف و478 جنيها.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.