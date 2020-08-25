سباق المشاهدات.. إيهاب توفيق ومحيي في ورطة بسبب "أماكن السهر" للهضبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهد موقع يوتيوب طرح أربعة من نجوم الأغنية كليبات أغانيهم، إذ طرح إيهاب توفيق أغنية "هي دنيا"، ومحمد محيي "قضية"، ومحمد عساف "سلام الله"، وقدم عمرو دياب "أماكن السهر"، ليدخل الرباعي خلال الساعات الماضية في منافسة على حصد أكبر نسبة مشاهدات.

إيهاب توفيق

بدأ السباق بطرح إيهاب توفيق في ساعة متأخرة أول أمس الأحد، أغنيته الجديدة "هي دنيا" بطريقة الفيديو لاريكس، بعد تراجعه عن تقديم الكليب الذي قام بتصويره بسبب ضعف المستوى -"وفقا للبيان الذي نشره على صفحته بموقع فيس بوك"- ووصلت نسب المشاهدات إلى 133 ألف و776 عبر صفحة شركة مزيكا بموقع يوتيوب.

"هي دنيا" من كلمات الشاعر عوض بدوي، ألحان الملحن الراحل أشرف سالم، توزيع أحمد عادل، إنتاج وغناء إيهاب توفيق.

محمد محيي

بعد تأجيل طرحها في موسم عيد الأضحى الماضي، قدم الفنان محمد محيي أغنية "قضية" رابع أغاني ألبومه "بتاع زمان"، وهي من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد.

وحققت الأغنية 290 ألف و588 مشاهدة عبر قفناة شركة مزيكا بموقع يوتيوب.

محمد عساف

بعد إعلان زواجه بالإمارات أوائل الشهر الجاري، طرح المطرب الفسلطيني محمد عساف كليب أغنيته "سلام الله"، من كلمات سائد، ألحان ياسر عمر، توزيع يعقوب الأطرش، وإخراج معز سمارة .

وتوقفت نسب مشاهدات الأغنية عند 19ألف 436 ، بعد طرحها عبر صفحته بموقع يوتيوب.

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عمرو دياب

بالأمس طرح الهضبة عمرو دياب، أحدث أغانيه "أماكن السهر"، والتي اقتربت عدد مشاهداتها حتى الآن من 2 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

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