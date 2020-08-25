رعب وإثارة وأكشن.. دليلك لـ أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 25 أغسطس:

MBC 2

في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الرعب والإثارة Mother، إنتاج عام 2017، بطولة جينيفر لورانس، خافيير باردم، إد هاريس، ميشيل فايفر، ومن إخراج دارين أرنوفسكي.

تدور أحداث الفيلم، عندما تخضع علاقة زوجين للاختبار عند وصول ضيوف غير مدعوين إلى منزلهما، ويقلبون حياتهما الهادئة رأسا على عقب.

أما في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم Let Me In، إنتاج عام 2010، بطولة كودي سميت ماكفي، كلوي غرايس موريتز، إلياس كوتياس، ريتشارد جينكينز، ومن إخراج مات ريفز.



تدور أحداث الفيلم، عندما تنشأ علاقة صداقة بين صبي صغير معنف ومصاصة دماء تعيش بسرية مع الوصي عليها.

MBC Max

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" الفيلم الدرامي Beyond the Lights، إنتاج عام 2014، بطولة جوجو مباثا راو، ميني درايفر، نيت باركر، داني جلوفر، مغني الراب ماشين كيلي، كتابة وإخراج جينا برنس بيثوود.

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تدور أحداث الفيلم، حول نجمة الموسيقى الشابة "نوني"، التي تعاني من الضغوطات التي تقتضيها حياة الشهرة، ولكن عندما تقابل الشرطي الشاب والسياسي الصاعد، كاز نيكول، يبدأ بحثها على إيجاد صوتها والتحرر لتصبح الفنانة التي لطالما كان من المقدر لها أن تكون.

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Nick and Norah's Infinite Playlist، إنتاج عام 2008، بطولة كات دينينجز، مايكل سيرا، آري جرينور، أليكسز دزيانا، ومن إخراج بيتر سوليت.

تدور أحداث الفيلم ، عندما يحاول شاب أن يتفادى الوقوع في براثن الاكتئاب بعد أن هجرته صديقته، فيتعرف على فتاة جديدة تأخذه في مغامرة رومانسية لاكتشاف صخب الحياة الليلية في مانهاتن.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الأكشن Get Smart، إنتاج عام 2008، بطولة ستيف كاريل، آن هاثاواي، ومن إخراج بيتر سيجال.

وهو محاكاة للمسلسل التلفزيوني الذي يحمل الاسم نفسه وأذيع في الستينيات من القرن الماضي، وتدور أحداثه عندما يتكفل جاسوسان خارقان بإنقاذ العالم من عصابة مشينة تطلق على نفسها اسم كايوس.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم الأكشن والمغامرة Bang Bang، إنتاج عام 2014، بطولة هريثيك روشان، كاترينا كيف، ومن إخراج سيدهارت أناند.

تدور أحداث الفيلم، بعد لقاء عابر بين موظفة استقبال متواضعة لدى بنك وشاب جذاب وغامض، ينتهي بهما المطاف بالقفز من طائرات، ومطاردة سيارات وإطلاق نار وقنابل متفجرة وسط فوضى عارمة.