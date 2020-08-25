تامر حسني ينعى مدير أعمال نيكول سابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان تامر حسنى، وائل المصرى، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

ونشر "تامر" صورة للمصري، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق: "البقاء لله، توفى اليوم صديق وأخ غالي إنسان محترم يحترمه كل زملائي من الفنانين على طيبة قلبه واجتهاده".

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وتابع: "المرحوم بإذن الله وائل المصري، ربنا يرحمك يا وائل يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتولى وائل المصري إدارة أعمال المطربة اللبنانية نيكول سابا منذ فترة طويلة وظهر معها في العديد من المناسبات.