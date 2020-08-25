"الواحد حاول يكون منافق بس مقدرش".. عمرو مصطفى يتراجع عن تهنئة الهضبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تراجع الملحن عمرو مصطفى عن تهنئة الهضبة عمرو دياب على كليب "أماكن السهر"، الذي طرحه الأخير أمس. كان مصطفى كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "مبروك لصديقي الكبير عمرو دياب ومبروك لكل فريق العمل.. عمل جميل". بعدها قام عمرو مصطفى بحذف تهنئته وكتب: "الواحد حاول يكون منافق بس مقدرش، انتظروا الموسيقى بجد زمن المجاملات والعاطفة انتهى الموسيقي الحلوة صاروخ يفرض نفسه على الجميع". أغنية "أماكن السهر" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.

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