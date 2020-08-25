سلاف فواخرجي تنعى ثريا جبران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، وزيرة الثقافة السابقة الفنانة المغربية ثريا جبران، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس.

نشرت سلاف، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة الراحلة، وعلقت عليها "وداعًا ثريا جبران، السلام والرحمة لروح الفنانة المغربية الكبيرة".

كانت "جبران" قد تعرضت لأزمة صحية حرجة، بسبب مضاعفات مرض السرطان، ما استلزم نقلها لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب منذ أيام.