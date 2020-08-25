هنا الزاهد تنشر صورتين من أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورتين، من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "هنا" في الصور عفوية، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. ويعرض للفنانة هنا الزاهد حاليًا فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد سلام.

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