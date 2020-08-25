فيديو: جون ترافولتا يحيي ذكرى وفاة زوجته المبكرة برقصة مع ابنتهما إيلا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:45 مساءً - فقدان شريك العمر،جرح عميق مؤلم لا يشفى المرء منه بسهولة أو بسرعة،لكن البعض يحيي ذكرى وفاة الشريك بمقاومة الحزن،وتذكر الشريك بمايحب ،وبما يريد للشريك الآخر المتبقي أن يقوى ويفرح حين يستحضر ذكراه حتى لو كانت ذكرى وفاته ورحيله عن عالمه.

وهكذا احتفل نجم هوليوود جون ترافولتا البالغ من العمر 66 عاماً، بذكرى وفاة زوجته الممثلة الأمريكية الجميلة كيلي بريستون ،التي توفيت في شهر يوليو – تموز الماضي عن عمر 57 عاماً بعد صراع مع سرطان الثدي دام عامين كاملين بطريقة مميزة كانت تحبها وتفضلها.

ونشر الممثل جون ترافولتا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعه فيه 3 ملايين و200 ألف متابع ومتابعة، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة إبنتهما إيلا داخل إحدى المطاعم وعلّق بالقول: "إبنتي ايلا وأنا نرقص لذكرى والدتها، واحدة من أكثر الأشياء التي تحبها كيلي، الرقص معي".

وحصد مقطع الفيديو الذي يرقص فيه جون ترافولتا مع إبنته إيلا 2 مليون مشاهدة في وقت قياسي جداً.

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قاومت مرضها الخبيث بشجاعة وأمل

وكانت قد توفيت الممثلة كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها "جيري ماغواير" و"توينز"، عن عمر 57 عاما، بعد معركة مع سرطان الثدي. وقال ترافولتا حينها: "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي.

وأشار إلى أنها قاومت مرضها الخبيث بشجاعة وأمل،مستمدة القوة من حب ودعم عائلتها وأصدقائها والكثيرين من المحيطين بها،وسأكون وعائلتي ممتنين للأبد لأطبائها وممرضاتها في مركز "إم دي أندرسون للسرطان" وجميع مراكز السرطان التي ساعدتها في رحلة علاجها ،وكذلك العديد من أصدقائها وأحبائها الذين ظلوا إلى جانبها.

سيبقى حب وذكرى كيلي حية في الذاكرة للأبد.