بإطلالة غريبة.. مايان السيد تفاجئ متابعيها عبر الإنستجرام

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها مجموعه صور لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت مايان من خلالها بإطلالة غريبة، وبمكياج صارخ. وعلق مايان على الصور قائلة: عقلها قوي،وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها Advertisements عبر التعليقات. عبر التعليقات. الجدير بالذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم بنات ثانوي، بطولة محمدالشرنوبي، مي الغيطي، هدى المفتي، جميلة عوض، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، والذي تم عرضه في شهر يناير الماضي في الصالات السينمائية.

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