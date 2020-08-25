منعاً للتكدس..إلغاء حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

في ظل استمرار الإجراءات الاحتياطية والوقائية لفيروس كورونا، تم إلغاء حفل الهضبة عمرو دياب بمدينة العلمين في الساحل الشمالي، منعاً للتكدس، وتجنباً للتجمهر الكبير الذي يحدث دائماً في حفلاته.

كان من المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة القادمة، وذلك بعد عدد من الأنشطة الغنائية التي حققها دياب في الموسم الغنائي الصيفي لهذا العام، بداية من كليب أغنية "يابلدنا ياحلوة"، الذي حقق أكثر

من 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى أغنية "مالك غيران"، التي طرحها عبر صفحته الرسمية على موثع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

ختاماً بكليب أغنية "أماكن السهر" الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه، بجانب تصدره محركات البحث علمياً ودولياً

منذ طرحه مساء أمس الأحد.

يذكر أن آخر الحفلات الغنائية التي أحياها دياب كانت من خلال حفله الشتوي في مارس الماضي، احتفالاً بطرح ألبومه الأخير "سهران"، الذي أقيم في منكقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديد، وشهد حضور جماهيري كبير من محبيه ورفع شعار كامل العدد، حيث قام بتقديم باقة غنائية كامله من ألبوم "سهران".

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يستعد دياب لحفله الغنائي للمرة الأولى بتقنية "أون لاين"، التي تقدمها أحد أكبر شركات المحمول الكبرى في مصر، والتي لم يعلن عن موعدها إلى الآن.