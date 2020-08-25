شاهد.. صورة نادرة لـ ياسمين عبد العزيز في شبابها

إستعادت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ذكريات شبابها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت ياسمين من خلالها في مرحلة سن الشباب، كما مازحت جمهورها قائلة: قديم. Advertisements الجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة كريم فهمي، شريف منير، كارولين عزمي، سوسن بدر، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، والذي لقي إعجاب الكثير من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على الشاشات التفلزيونية في موسم رمضان الماضي. كريم فهمي، شريف منير، كارولين عزمي، سوسن بدر، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، والذي لقي إعجاب الكثير من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على الشاشات التفلزيونية في موسم رمضان الماضي.

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