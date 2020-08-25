إيهاب عمرو : إياد نصار وضع لمسه سحريه غيرت نجاح" أنت تقدر"

كشف المخرج إيهاب عمرو عن اللمسات والمستجدات النهائية المقبله لكليب "أنت تقدر" بعد أن تم طرحه علي موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" مؤخراً ولاقي إرتفاع ملحوظ ومتزايد في نسب المشاهدة للمطرب أحمد سواح بالإضافه إلي المشاركة المرئيه والصوتيه من نجوم الفن وعلي رأسهم النجم إياد نصار ، حسن عيد ، أحمد عبد الله محمود وآخرين دعماً لما يحمله الكليب من رساله تحفيزية وتشجيعيه لدي الشباب .



أكد "إيهاب" بأن كليب "أنت

تقدر" سيطرح قريبًا علي أحد القنوات الفضائية لما حققه من ردود أفعال إيجابية من قبل جمهور وسائل التواصل الإجتماعي وبصفة خاصة الشباب للوصول إلي لغه القرب من قلوبهم والعمل علي تحفيزهم في الرغبه والإرادة لبناء مستقبلهم .



وأعرب عن سر أمتنانه وسعادته لدي النجم إياد نصار لما يحمله من طاقه أيجابيه فعليه في حياته الشخصية فهذا ما عكس علي

الدعم النفسي لفريق العمل بالكامل داخل البلاتو بإعطاء التفاؤل علي الإستمرار ومواجهة عقبات وعراقيل الحياه لدي الجيل الحالي .



تدور أحداث "أنت تقدر" في إطار ملئ بتخطي جميع مراحل التعب والفشل واليأس والتخلص منها بالإراده والحلم والرؤية المستقبلية وغيرها من الأحداث.



جدير بالذكر بأن كليب "أنت تقدر" غناء وألحان أحمد سواح وبمشاركه مرئيه وصوتية للنجم إياد نصار ، حسن عيد ، أحمد عبد الله محمود ، محمود الجزار وآخرين وهي من كلمات عمرو نور و هيثم يوسف وتوزيع محمود حسين كامل ومنتج فني هيثم يوسف ومدير تصوير مارك عوني وإخراج إيهاب عمرو.

