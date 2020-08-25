سولاف فواخرجي تنعي الفنانة ثريا جبران بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة سولاف فواخرجي الفنانة المغربية ثريا جبران، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. نشرت سولاف صورة للفنانة ثريا جبران وعلقت عليها قائله: وداعا‫ ثريا جبران، السلام والرحمة لروح الفنانة المغربية الكبيرة. Advertisements الجدير بالذكر أن آخر أعمال سولاف فواخرجي مسلسل شارع شيكاغو، بطولة عباس النوري، مهيار خضور، أمل عرفة، ، تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، والذي تم عرضه على الشاشات التلفزيونة في أواخر شهر يوليو الماضي.

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