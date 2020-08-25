جلسة تصويركوميدية لـ حسام داغر بتوقيع الفوتوجرافر كريم فتحي

خضع الفنان حسام داغر لجلسة تصوير مع المصور كريم فتحي سليمان، والتي حملت طابع كوميدي، حيث حرص داغر على أن يصاحبه في جلسة التصوير بعض الدمى المفضلة له، وظهر في الصور خفة دمها المعهودة منه. دمها المعهودة منه. ويعتبر كريم فتحي سليمان من أهم المصورين الشباب الذين اقتحموا عالم التصوير الفوتوغرافي السينمائي، حيث عمل على تصوير عدد كبير من الأفلام السينمائية والفنانين. والفنانين. Advertisements يذكر أن الفنان حسام داغر قد شارك في بطولة مسرحية صباحية مباركة والتي تعتبر آخر أعماله، بمشاركة علي ربيع وأس اس، والتي تم تقديمها على أحد مسارح جاردن سيتى، بعد ‏افتتاح العرض الذى يخرجه الفنان أشرف عبد الباقى، بعد عيد الأضحى المبارك.

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