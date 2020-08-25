بهذه الكلمات.. محمد حماقي ينعي وائل المصري

نعى النجم محمد حماقي مدير أعمال الفنانة نيكول سابا وائل المصري، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

نشر حماقي صورة له برفقة وائل المصري وعلق عليها قائلًا: لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر

وفاتك يا وائل خبر صادم بالنسبالنا كلنا.. كنت صديق وفي ومخلص، وكمان كنت مجتهد وشاطر في شغلك.

واضاف قائلًا: ومن حسن حظي إننا اشتغلنا مع بعض في فترة مهمة من مشواري.. مشيت وسبتلنا سيرتك الطيبة اللي هتفضل عايشة

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سنين وسنين.. بعزي أسرتك وبعزي نفسي وبعزي كل المقربين منك، ربنا يصبرنا جميعاً على فراقك.

وعلقت الفنانة ندى عادل على الصورة قائلة: الله يرحمه البقاءلله.

يذكر أن محمد حماقي قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان هو دة حبيبي، من كلمات تركي آل شيخ ، ألحان عمرو مصطفى، تزيع ريهاب، وقد كرست حاجز الـ 5 مليون مشاهدة فور طرحها على صفحتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.