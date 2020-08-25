من هو الشخص الذي “يغار” منه الملياردير بيل غيتس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 10 دقائق

كشف الملياردير الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، عن سر غريب اختفظ به على مدار سنوات طويلة ، حيث إنه كان يغار من صديقه ومنافسه اللدود، مؤسس شركة “أبل” الراحل ستيف جوبز.

وقال جيتس في مقابلة مع مدونة “Armchair Expert” نُشرت على الإنترنت، إنه كان يغار من الكاريزما الأسطورية لجوبز.

وأكد جيتس أن جوبز كان “عبقريًا” يتمتع بجاذبية طبيعية كقائد، يتمنى هو نفسه لو أن بإمكانه أن يقلدها.

وأضاف: “لقد كان ساحرًا في تحفيز الناس بشكل مفرط، كنت ساحرًا صغيرًا لذا تجنبت الوقوع تحت تأثير سحره، لكن كان بإمكاني رؤيته وهو يلقي تعويذاته، وبعد ذلك كنت أنظر إلى الناس وأراهم مفتونين”.

وتابع: “كنت غيورًا جدًا. كان جوبز عبقريًا”، مشيرًا إلى أنه كان مندهشًا بشكل خاص من كيفية تمكن جوبز من قيادة أبل للعودة في عام 1997، التي ألهمت تحول الشركة وسلسلة من المنتجات الناجحة التي تضمنت “آي ماك”، و”آيبود”، وآيفون”.

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وأردف “هذا ما كان ليحدث بدونه. أعني، كانت شركة أبل في طريقها للموت (قبل عودة جوبز)”.

وشارك جوبز في تأسيس شركة أبل عام 1976، لكنه أجبر على الاستقالة في 1985 بعد صراع على السلطة مع الرئيس التنفيذي جون سكولي.

ووصف جيتس الفترة الثانية التي قضاها جوبز في شركة أبل، والتي انتهت بوفاته بنوع نادر من سرطان البنكرياس في عام 2011، بأنها “استثنائية حقًا”.

وزاد: “لا أحد يستطيع أن يفعل ما فعله هناك. لم أكن لأفعل ذلك، و)لا أعرف أي شخص يمكن أن يفعل ذلك”.

وتفاوتت العلاقة بين جيتس، وجوبز بين الصداقة ثم الخلافات الحادة أثناء تطوير كليهما لأعمال شركتيهما، قبل أن يتوصلا لاتفاق تعاوني بعد عودة جوبز لقيادة أبل.