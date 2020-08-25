بيرلو يكشف ملامح “يوفنتوس الجديد” وهيجوايين أول الراحلين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:18 مساءً - أعلن المدرب الجديد لفريق يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو ، عن رحبل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين عن صفوف بطل الدوري الإيطالي .

وحسم بيرلو، موقفه من استمرار هيجوايين مع الفريق، وذلك في أول موسم يقود فيه البيانكونيري خلفا لماوريسيو ساري.

المدرب الإيطالي الشاب تولى المهمة عقب إقالة ساري من منصبه بعدما ودع اليوفي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي من الدور ثمن النهائي.

وظهر بيرلو في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، للحديث لوسائل الإعلام عن ملامح أسلوبه وطريقته مع الفريق، حيث قال عن هيجوايين: “لقد تحدثت معه، فهو شخص يثير إعجابي بشدة، لا سيما أنه أمضى فترة مهمة هنا وكان لاعبا رائعا”.

وأضاف: “لكننا قررنا معا واتفقنا على حتمية الفراق، فعلى الرغم من كونه بطلا عظيما فإن رحلته قد انتهت معنا، لهذا سيكون خارج الصورة بعد اتخاذنا هذا القرار”.

وانضم هيجوايين إلى يوفنتوس في صيف 2016، وحصد معه لقب الدوري الإيطالي 3 مرات مع الفريق، إلى جانب فوزه بكأس إيطاليا مرتين على مدار 4 سنوات، تخللها خروجه للإعارة إلى ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي في موسم 2018-2019.

وبسؤاله عن موقفه من لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة، أجاب “إنه مصاب حاليا، وعندما يتعافى سنرى ما ستؤول إليه الأمور”.

على جانب آخر، أكد بيرلو أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا سيكون جزءا من مشروعه في موسمه الأول، نظرا لأهميته البالغة، نافيا بذلك ما تردد بشأن رغبته في بيعه.

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أهداف أولية

وخلال المؤتمر الصحفي، كشف بيرلو عن بعض ملامح الأسلوب الجديد الذي ينوي اتباعه في موسمه الأول مع اليوفي، حيث قال: “أريد أن أعيد الحماس للفريق، ولعب كرة قدم استباقية بإتقان كبير للعبة”.

واستطرد: “لقد أخبرت اللاعبين بأمرين، وهما أنه يتحتم عليهم الاحتفاظ بالكرة، لكن عند خسارتها يتوجب عليهم استعادتها في أسرع وقت ممكن”.

ولم يستقر المدرب الإيطالي على طريقة لعب محددة للاعتماد عليه في الموسم المقبل، حيث قال “يمكننا اللعب برباعي أو ثلاثي دفاعي”.

وعما إذا كان توليه المهمة قد جاء في وقت مبكر، قال “أنا مقتنع بأنني في الوقت والمكان المناسبين”.

وشدد على أن الحماس سيعود إلى اللاعبين يوما تلو آخر، مشيرا إلى حاجته للتحدث باستمرار مع اللاعبين، إلى جانب توصيل المطلوب منهم عبر التدريبات، قبل أن يؤكد على أن يوفنتوس لديه هدف واحد فقط، ألا وهو الانتصار.

وتطرق بيرلو للحديث عن الوافد الجديد، البرازيلي آرثر ميلو، المنتقل إلى الفريق من برشلونة الإسباني، حيث قال عنه إنه “لاعب ذو جودة عالية، وبإمكانه القيام بأكثر من دور في وسط الملعب، وهو ما سيفيدنا على مدار الموسم”.