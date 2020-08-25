لا يصلح لهذه المرحلة…”كنتاكي” تعلق شعارها الشهير لهذا السبب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 7:36 مساءً

في تصرف مثير للإعجاب، ودون الاكتراث لأي خسارة مادية، أقدمت سلسلة مطاعم دجاج “كنتاكي” العالمية على توقيف شعارها الذي لازمها أكثر من 6 عقود، من أجل المصلحة العامة في هذه المرحلة الدقيقة، وحفاظا على صحة زبائنها.

وفي تفاصيل الخبر، أن شركة كنتاكي ستتوقف لفترة مؤقتة عن استخدام شعارها “It’s Finger Lickin’ Good” بمعنى “ستأكل أصابعك من بعده” الذي لازمها لمدة لا تقل عن 64 عاما في إعلاناتها، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة، حيث لم تجده كنتاكي موفقا خصوصا في هذه المرحلة الحساسة من انتشار وباء كورونا، خاصة أن منظمة الصحة العالمية قد أشارت لسرعة انتشار العدوى من خلال ملامسة اليدين للوجه، وهذا التوقيف جاء بعد إقدام بعض الأشخاص في المملكة المتحدة على استخدام الشعار وهم يلعقون أصابعهم وأصابع رفاقهم بعد تناول دجاج كنتاكي. الأمر الذي استدعى من سلسلة المطاعم اتخاذ موقف جدي سريع حيال الأمر.

وبحسب وكالة “رويترز”، قالت السلسلة إن –الشعار- غير لائق في ظل جائحة “كوفيد-19” التي جعلت النظافة الشخصية أولوية قصوى لوقف انتشار العدوى.

Advertisements

وأضافت في بيان صحفي أن الشعار، الذي استخدمته السلسلة المملوكة لشركة “يام براندز” على نحو متقطع طوال 64 سنة، لن يُستخدم مؤقتا في الإعلانات على مستوى العالم اعتبارا من، يوم الاثنين، على أن يظهر مرة أخرى في الوقت المناسب.

ونشرت سلسلة المطاعم “كنتاكي” مقطع فيديو قصيرا عبر قناتها على “يوتيوب” في بريطانيا وأيرلندا، أمس، يظهر فيه دلاء دجاج كنتاكي وقد طُمست من عليها الكلمات “ستأكل أصابعك بعده”.

وتعد سلسلة مطاعم كنتاكي ثان أكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة في العالم من ناحية المبيعات بعد ماكدونالدز، حيث تملك دجاج كنتاكي ما يقرب من عشرين ألف فرع تتوزع على 123 بلداً وإقليماً حول العالم.

وافتتحت أوّلى فروع منطقة الشرق الأوسط لسلسلة كنتاكي في 25 سبتمبر 1973 في الكويت تلاه افتتاح فروع أخرى في السعودية، ومن ثم امتدت سلسلة الفروع لتشمل الإمارات ومصر وقطر والبحرين وعمان والأردن ولبنان واليمن والمغرب والعراق، بالإضافة إلى تونس وفلسطين والسودان.