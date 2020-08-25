قضية رونالدينيو نحو نهاية سعيدة

متابعة بتجـــــــــــرد: تتجه قضية رونالدينيو لاعب برشلونة السابق إلى نهاية سعيدة بعدما قرار القاضي في الباراغواي إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على اللاعب ليمهد الطريق لعودة رونالدينيو إلى بلاده وإسدال الستار على معاناة استمرت أكثر من خمسة أشهر، بعد أن حاول دخول باراغواي بجواز سفر مزيفة في 6 آذار برفقة شقيقه ومدير أعماله روبرتو أسيس.

وأمضى الاثنان 32 يوماً في السجن قبل حصولهما على إفراج مشروط في 7 نيسان بعد دفع كفالة قدرها 1.6 مليون دولار.

ومنذ ذلك الوقت كان رونالدينيو، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان وفلامنجو السابق، قيد الإقامة الجبرية في فندق في باراغواي قبل موافقة القاضي في أسونسيون على “تعليق مشروط” للاتهامات الموجهة لرونالدينيو ممهداً الطريق بالفعل لتبرئة اللاعب من أي مسؤولية لكنه أمره بدفع تكاليف قيمتها 90 ألف دولار سيتم توزيعها على مؤسسات خيرية.