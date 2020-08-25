شكران مرتجى تعيش قصة حب جديدة بعد انفصالها

متابعة بتجــــــــــــرد: قبل حوالي سنة، إنفصلت الممثلة السوريّة شكران مرتجى عن زوجها من الوسط الفني مُتحفّظةً عن ذكر إسمه، أمّا اليوم فضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بقصة حبٍ جديدة تعيشها مرتجى.

“ما بقدر عيش بلا حب”، بهذه الكلمات أكّدت الممثلة شكران مرتجى كلّ ما يشاع عن قصة حبّ جديدة تعيشها وبدأت تخرج تفاصيلها إلى العلن.

وأضافت مرتجى “حالة الحب شغلة أساسيّة.. إيه أنا بحالة حب، وبس” رافضةً الكشف عن المزيد من التفاصيل.