بالفيديو – إيهاب توفيق يطرح “هي دنيا”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح المطرب إيهاب توفيق كليبه الجديد “هي دنيا”، عبر قناته في “يوتيوب”.
الأغنية من كلمات عوض بدوي، وألحان أشرف سالم.
وكان من المقرّر أن يتم تصوير الأغنية عقب عيد الفطر، ولكن وفاة ملحنها أشرف سالم، أجلت الأمر، حتى تم التصوير منذ فترة.
كان إيهاب وعد جمهوره الذي سماه “الإيهابيين” بأن تنال الأغنية إعجابهم.
يُذكر أن إيهاب توفيق انتهى أخيراً من تسجيل وتصوير أغنية “زحمة الأيام”، مع كل من هشام عباس وحميد الشاعري ومصطفى قمر، من كلمات الراحل سامح العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري.
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